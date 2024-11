CASO LUQUELE

Envolvido em morte de jovem de Pocrane é condenado a 22 anos de prisão

IPANEMA – Mais um envolvido foi condenado devido sua participação em um crime bárbaro ocorrido em setembro de 2022. Nesta quinta-feira (7), o tribunal do júri da Comarca de Ipanema condenou a 22 anos, 8 meses e 20 dias o condutor do veículo utilizado no assassinato de Luquele Dias de Paula. Em 12 de setembro de 2023, ocorreu o julgamento de um dos envolvidos na morte de Luquele foi sentenciado a 18 anos e nove meses de prisão.

O CRIME

O corpo de Luquele de Paula Dias, 27, foi localizado no dia 23 de setembro de 2022, em um córrego às margens da BR-474, zona rural do município de Pocrane. As investigações da Polícia Civil de Minas Gerais resultaram no indiciamento de dois homens, com idades de 25 e 34 anos, à época dos fatos, pelos crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores, pois um adolescente também teve participação.

Conforme as investigações, Luquele foi morta em uma emboscada, após os suspeitos simularem um problema mecânico no veículo em que estavam. Eles teriam pedido para a vítima buscar água em um córrego às margens da rodovia, momento em que foi atingida pelas costas com vários disparos de arma de fogo.

Três dias após o início das investigações, as polícias Civil e Militar cumpriram dois mandados de prisão temporária e outros três de busca e apreensão contra os suspeitos pelo crime. Durante a ação, foram apreendidas considerável quantidade de drogas e uma pistola, além de ser identificada uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em diversos distritos da cidade.

A investigação comprovou que a motivação do crime foi uma disputa entre a organização criminosa liderada pelo indiciado de 25 anos e outros traficantes pelo controle do tráfico de drogas no município de Aimorés. A vítima, além de vender drogas para outro traficante, se recusou a participar de uma emboscada em que um traficante rival seria morto.

Luquele tinha três filhos e morava com a família em Aimorés.

ADOLESCENTE

Em julho de 2023, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Comarca de Ipanema, representou contra o adolescente pelo ato infracional análogo ao homicídio, pela participação no crime ocorrido na zona rural de Pocrane. Na representação, o jovem ainda foi condenado também pelo constrangimento ilegal, tráfico e associação para o tráfico.

A sentença relativa ao adolescente é de 12 de julho de 2023 e o condenou à medida socioeducativa de internação, ou seja, medida privativa de liberdade, ficando o adolescente em unidade fechada destinada a menores em conflito com a lei.