CASO DO HOMICÍDIO NO SANTA ZITA

Perícia aponta que arma entregue não foi a usada no crime. Foi expedido mandado de prisão em desfavor do suspeito

CARATINGA – Na madrugada do último domingo (17), Matheus Victor Fagundes Soares, 28 anos, foi assassinado na rua Guilhermon E. Nascimento, no bairro Santa Zita, em Caratinga. O suspeito chegou a ser detido, mas fora do estado de flagrante. Ele foi ouvido e liberado, tendo entregue a arma que teria sido usada no crime, mas no decorrer da semana, exames da periciais provaram que outra arma foi usada para matar Matheus.

Fora do flagrante

De acordo com informações obtidas junto a Polícia Civil, o suspeito foi apresentado após ser capturado pela Polícia Militar e o delegado plantonista entendeu não haver mais elemento que caracterizassem flagrância, então recebeu a ocorrência como inquérito policial.

Foi instaurado inquérito, o suspeito foi ouvido e liberado. Na segunda-feira (18), ele compareceu à delegacia, e apresentou a arma que teria sido utilizada no crime.

Nota da Polícia Civil

Diante dos novos fatos, a Polícia Civil emitiu a seguinte nota:

“Em nota, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, informa que durante as investigações sobre o crime de homicídio ocorrido no dia 17/09/2023 em Caratinga/MG, restou apurado, após exames periciais, que a arma de fogo entre pelo suspeito na Delegacia, na verdade, não foi a real arma utilizada na ação criminosa.

Diante disso, bem como perante a formalização de outros elementos informativos acerca da real dinâmica e motivação delitiva, a autoridade policial responsável pelas investigações, Dr. Sávio Moraes, representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e prisão do suspeito.

As medidas cautelares foram expedidas pelo Poder Judiciário da Comarca de Caratinga, sendo certo que na data de hoje os mandados de busca e apreensão foram devidamente cumpridos pela 2ª DRPC-Caratinga.

O suspeito de ser autor do crime, de 28 anos de idade não foi encontrado durante o cumprimento dos mandados.

Na tarde de hoje (ontem), o advogado do suspeito compareceu na Delegacia e formalizou a entrega de uma segunda arma de fogo, um revólver calibre .38 SPL, a qual será submetida a exames periciais.

O suspeito de ser autor do crime está foragido da justiça e com mandado de prisão preventiva em aberto.

As investigações continuam”.