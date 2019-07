Caso assustador em Bom Jesus do Galho

Portador de necessidades especiais é violentamente espancado e conta que também foi estuprado

BOM JESUS DO GALHO – Um fato ocorrido na madrugada de ontem chocou os moradores de Bom Jesus do Galho. A vítima, 42 anos, é portadora de necessidades especiais. Ela foi violentamente agredida, chegando a ter o rosto desfigurado. A vítima alegou que também foi estuprada.

Testemunhas relataram que estavam voltando de uma festa, quando ouviram gritos vindos de uma casa abandonada, localizada na rua Elias Neves de Souza, centro, Bom Jesus do Galho. Assim que as testemunhas se aproximaram, perceberam que um indivíduo que trajava jaqueta preta, correu do local. As testemunhas entraram na casa e encontraram a vítima com vários machucados pelos corpo e sem as calças.

Conforme registro policial, a vítima estava sem qualquer peça da parte debaixo da roupa. Ela foi levada para o posto de saúde de Bom Jesus do Galho, tendo relatado que não conhece quem lhe agarrou. A vítima contou que teve sua boca tampada e foi levada para casa, onde foi agredida e abusada sexualmente.

Em seguida, a vítima foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga, devido à suspeita de fratura na face. Ela ainda tinha escoriações nas pernas, arranhões nas nádegas, parecendo serem unhadas; e sangramento partindo do interior dos olhos. Seria feito uma tomografia para identificar a gravidade da lesão na face.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.