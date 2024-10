Caseiro e companheira são suspeitos de terem matado médico em Inhapim

INHAPIM – A Polícia Militar está em diligências para chegar à autoria do assassinato do médico oftalmologista Paulo Francisco Correa de Barros, 71 anos.

Através de câmeras de segurança foi possível descobrir que no último domingo (27),por volta das 10h, o médico, caseiro de 27 anos, e sua companheira de 18 começaram uma discussão que evoluiu para uma luta corporal.

O médico sacou um revólver e ameaçou o caseiro.

Paulo vai até o quintal onde fica por alguns instantes. Em seguida os três entram para a casa do médico. O caseiro então consegue desarmar o médico e efetua disparos de arma de fogo contra ele. A companheira do funcionário de Paulo Correa pegou um facão na casa da vítima e desferiu vários golpes na cabeça do médico.

Desse ponto em diante as imagens acabam pois o padrão de energia elétrica foi desligado.

A perícia técnica esteve no local e constatou que a vítima possuia duas perfurações provenientes de projéteis de arma de fogo, sendo uma na parte esquerda do tórax, outra a coxa direita, além de ferimentos diversos na cabeça provenientes de instrumento contundente.

Foi apurado que a vítima não estava satisfeito com os serviços que estavam sendo prestados pelo caseiro, recém contratado.

Até o presente momento, o caseiro e sua companheira não foram localizados.

Informações que podem levar até os autores poderão ser repassadas através do 190 ou do 181. Sigilo absoluto.