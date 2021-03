Casas Bahia é arrombada e 43 celulares são furtados

CARATINGA – Os funcionários da Casas Bahia levaram um susto na manhã desta quarta-feira (3), quando souberam que a loja havia sido arrombada e vários produtos furtados.

De acordo com informações da Polícia Militar, quatro pessoas chegaram à loja, que fica na avenida Catarina Cimini, em um veículo Fiat Argo, de cor preta. O automóvel foi estacionado no início da rua João da Silva Araújo, no “Morro do Escorpião”.

O motorista permaneceu no veículo, desembarcando três pessoas que foram sentido a Casas Bahia, forçaram a porta de aço, conseguindo arrombá-la e entrar na loja. Nas imagens das câmeras de segurança é possível notar que dois autores tomam certa distância e correm em direção à porta, dando chutes para que ela abra.

Quarenta e três aparelhos celulares de marcas e valores diversos foram furtados.

Os autores fugiram sentido ao bairro Santa Zita, tomando rumo ignorado. Foi feito rastreamento, mas eles não tinham sido localizados até o final dessa edição.