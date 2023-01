Casarão das Artes apresenta exposição “Quatro Estações”

CARATINGA – Começou nessa quinta-feira (12), a exposição “Quatro Estações” no Casarão das Artes. De acordo com a agente cultural Ana Paula Faustino, é o primeiro projeto dentro do ano de 2023, onde o Casarão abre as portas para a comunidade, artistas e fazedores de artes. “Vamos sempre convidar durante todo ano, quatro artistas que vão fazer suas obras, ter esse espaço de visibilidade e também de apreciação, cada artista tem um modelo de trabalho, de estudo, de pesquisa de traços, então é muito importante a gente contemplar, e por consequência a comunidade, a nossa sociedade ser contemplada também”, detalhou Ana Paula.

Uma das expositoras, Joaninha Abraão, disse que tem um ateliê de pintura com cursos variados para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Ela falou das técnicas que usa em suas pinturas. “Temos técnicas individualizadas que capacitamos cada pessoa para atingir seu objetivo, e através delas surgem lindas pinturas e também trabalhamos a qualidade de vida de cada aluno, devido às necessidades. Recebo alguns alunos com receita médica para acompanhamento de cura, de libertação, e nós conseguimos esse objetivo, através da criatividade”.

Ela falou de outro aspecto dessas obras. “Muitas vezes não é uma pintura em si que enche os olhos, mas um traço apenas, onde tem o sentimento da alma, no qual a pessoa pode expressar momentos difíceis que ele passou, e assim a pessoa vai se desenvolvendo até chegar a técnicas maravilhosas de pintura. Isso é muito gratificante para mim e para a sociedade, porque através daquela pessoa a gente vê um brilho no olhar diferenciado, devido à pintura com técnicas individualizadas. Tenho ateliê de pintura desde 1990, que fica na avenida Moacyr de Mattos, número 570. Temos também uma especialidade para pessoas doentes, no qual temos acesso livre para participarem. Temos vários alunos nessa situação que são bem recebidos, facilitando a qualidade de vida desse indivíduo”, disse Joaninha. As obras da artista também estão à venda no Casarão das Artes.

O caratinguense Júlio Art Oliveira, que faz desenhos desde os sete anos, também está fazendo uma mostra de seus trabalhos. “É muito gratificante participar dessa exposição porque posso estar mostrando meu trabalho, minhas inspirações. Tenho como influência Duchamp, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Claude Monet, então trago nas minhas obras essas inspirações. Trabalho com arte fusion, que é a fusão de várias técnicas como impressionismo, com arte radical, que é a colagem de objetos, com o realismo também. Algumas obras estão para exposição e outras que são para vendas”, ressaltou Júlio Art.

A exposição ficará até o final de janeiro, de 8 às 18h, no Casarão das Artes e a entrada é gratuita.