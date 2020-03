Casamentos são adiados e até cancelados por causa do Coronavírus

CARATINGA – Os noivos que sonham com o famoso dia do “sim”, terão que esperar um pouco mais. Muitos setores da economia precisaram parar totalmente por causa da pandemia do coronavírus. Diversos compromissos foram adiados e até mesmo cancelados, e entre eles está um dos mais importantes para a sociedade, que é o matrimônio.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com o cartório Fernando Patrício para saber como está o movimento de casamentos.

Na sexta-feira (20), por determinação do Tribunal de Justiça, todos os casamentos precisaram ser adiados, em princípio, até o final do dia de hoje, podendo sair outra recomendação.

Dez casamentos foram adiados no cartório, que por sua vez, está funcionando em sistema de plantão para registro de nascimentos e óbitos.

E o setor de festas de casamentos está sofrendo com a paralisação total dos serviços. Como explica Luciano Rust, que é dono de buffet. “O que estava agendado foi desmarcado, e apelo que mercado faz hoje, é que não seja cancelado, mas adiado, pra que possa recuperar o quanto antes o ritmo. Temos preocupação com a saúde, que é prioridade, meu pai tem 68 anos, mas também com o mercado de casamento que houve uma paralisação geral”.