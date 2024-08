Casal, que estava junto há quase 50 anos, morre com 19 horas de diferença

Os dois faleceram por parada cardiorrespiratória, no Rio Grande do Sul

Um casal, que estava junto há 46 anos, morreu em um intervalo de apenas 19 horas, entre a noite do último domingo (28/7) e a tarde de segunda-feira (29/7). Elvio da Rosa, de 67 anos, e Maria Luiz Reck da Rosa, de 62 anos, moravam em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e ambos faleceram por parada cardiorrespiratória.

Elvio morreu após um tratamento de oito meses contra um câncer no pulmão. Enquanto a família o velava, foi surpreendida pela notícia da morte de Maria. Ela estava internada em um hospital, tratando de um enfisema pulmonar e problemas cardíacos. O casal deixa dois filhos, nove netos e um bisneto.

“Acredito que aconteceu da forma menos dolorosa para os dois, porque a mãe não aguentaria seis meses sem o pai,” disse o filho mais velho, Luciano Reck da Rosa, ao GZH. Ele ainda relatou nunca ter visto os pais brigarem. No Facebook, o outro filho – Igor Reck da Rosa – escreveu: “Não é fácil perder pai e mãe. Mas vou remontar com meus filhos e minha esposa. A pior dor em dose dupla.”

Segundo os filhos, o pai os ensinou sobre caráter e dignidade. Ele era conhecido pela habilidade como laçador e trabalho no serviço público. Já a mãe, era o coração do lar, dedicada aos filhos e netos.

Fonte: O Tempo