Casal preso por tráfico de drogas no Vale do Sol

CARATINGA – Hérica de Sousa Pereira e Matheus Ferreira da Silva, ambos 18 anos, foram detidos nesta última quinta-feira (20), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Márcia Maria Santos, no bairro Vale do Sol.

Segundo a Polícia Militar, foi realizada campana, sendo possível identificar vários usuários fazendo contato na casa dos suspeitos realizando compra de entorpecentes. Diante do flagrante, os militares deslocaram até o endereço, onde ainda do lado de fora, foi possível visualizar drogas em cima do sofá da residência. Após tentativas de contato com os moradores, os militares entraram na casa, momento em que Matheus e Hérica foram vistos escondidos em um quarto do imóvel, sendo contidos e presos.

Através de buscas no interior da residência foram localizados um tablete de maconha, meia barra da mesma droga, onze cartuchos intactos calibre 9 mm, quatro cartuchos intactos calibre 32, R$ 365,00, distribuídos em várias cédulas, várias sacolas tipo “chup-chup” comumente usadas para embalo de drogas, um telefone celular, uma balança de precisão e 26 pedras de crack.

Os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.

Materiais apreendidos durante a abordagem