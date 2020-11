Casal preso acusado de tráfico em Piedade

PIEDADE DE CARATINGA – Na tarde desta segunda-feira (9), a Polícia Militar prendeu um casal acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Antônio Dornelas, bairro São José, em Piedade de Caratinga. Durante a ação, os policiais apreenderam seis papelotes e três pinos com cocaína, 150 pedras de crack, uma bucha de maconha, R$ 717,00 e um rolo de película comumente usado para embalar entorpecentes.

Durante operação, foram verificadas denúncias de um casal envolvido com o tráfico de drogas. Primeiramente foi encontrado em uma casa onde dorme o suspeito, 24 anos, cocaína e uma bucha de maconha e a carteira de trabalho. Dando continuidade, as pedras de crack foram localizadas em um lote vago ao lado da residência do casal.

Segundo a PM, tanto a mulher, 32, quanto o rapaz possuem vários registros de tráfico de drogas. O casal foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil.