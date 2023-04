Casal natural de Caratinga morre afogado em praia na Bahia

Casal natural de Caratinga, morre em praia de Coroa Vermelha

O casal natural de Caratinga, residia atualmente na cidade de Ipatinga. Ambos se afogaram em um praia de Coroa Vermelha. O casal foi identificado sendo Adenicio da Mota, de 53 anos, popularmente conhecido como Neném e Rosenilda Ferreira de 46 anos. Eles saíram em uma excursão para viajar neste feriado. De acordo com testemunhas, o homem entrou no mar, que estava muito agitado, e começou a se afogar. A esposa tentou salvá-lo, mas acabou se afogando também. Pessoas que estavam na praia conseguiram tirar as vítimas da água em caiaques e as levaram para a areia. Banhistas fizeram manobras de reanimação enquanto aguardavam o socorro médico. O velório e o sepultamento do casal está previsto para acontecer em Caratinga.