Casal morre em acidente na BR-262

Jaimisson Lucas de Souza, 24 anos e Izamara Stefani Cardoso, 25 morreram num acidente, no km 2,5 da BR 262, em Martins Soares, no final da manhã deste domingo, 18.

O casal, que residia em Simonésia, retornava da região da divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, sentido a Manhuaçu, quando numa curva, a condutora de um Fiat Cronos, com placa de Manhuaçu, invadiu a contramão e colidiu de frente com a motocicleta.

“O impacto foi extremamente violento, vitimando o casal no local. O SAMU socorreu a condutora do automóvel, uma senhora de 80 anos de idade e seu filho à Unidade de Emergência do HCL, em Manhuaçu, com ferimentos leves”, explica o PRF Luís Ker.

O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu também foi acionado para combate às chamas em uma vegetação causada pelo acidente. “O tangue de combustível da moto foi arrancado, juntamente com partes do motor do veículo, causando um incêndio na vegetação à margem da rodovia, sendo este, extinguido pelo Corpo de Bombeiros de Manhuaçu”, completa.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e tomou todas as medidas pertinentes, e após finalizados liberou a retirada dos veículos da pista e remoção dos corpos para o IML de Manhuaçu”.

Jaimisson e Izamara eram casados e deixam uma criança com pouco mais de um ano.

Fonte: Portal Caparaó