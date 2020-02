Casal morre em acidente na BR-116, em Engenheiro Caldas

Uma das é vítimas é Hélio Soares, irmão dos empresários caratinguenses Ary e Mário. A outra é sua namorada Eliane

ENGENHEIRO CALDAS– Foi velado e sepultado em Belo Horizonte no cemitério Renascer, Hélio Soares da Silva, 64 anos, vítima de um acidente automobilístico em Engenheiro Caldas, no último domingo (9). Hélio era o irmão mais novo dos empresários Ary Silva e Mário Éber do “Irmão Supermercados”.

O veículo GM Ômega saiu da pista e se chocou contra um barranco, no km 459, da BR-116, em Engenheiro Caldas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas Eliane Leal do Nascimento, de 52, anos e Hélio não resistiram aos ferimentos e morreram.

Hélio morava em Belo Horizonte, mas sua namorada Eliane residia próximo à Engenheiro Caldas.

Ary Soares, um dos proprietários Irmão Supermercados, disse que o familiar deixará muitas saudades. “Vamos orar para que ele descanse em paz e faça uma boa passagem. E agradecer por todos momentos bons que vivemos ao lado dele. Toda alegria que ele sempre nos proporcionou. É assim que ele sempre será lembrado, por levar a vida com leveza e felicidade”, comentou o empresário.