Casal é preso por vender “drogas fresquinhas” pelo WhatsApp

UBAPORANGA – Um casal com idades de 32 e 31 anos foi preso na manhã dessa quinta-feira (2) por tráfico de drogas em Ubaporanga.

De acordo com o cabo Juliano, a Polícia Militar recebeu informações que um casal tinha se mudado recentemente para o córrego do Barracão, e estariam oferecendo drogas por meio do WhatsApp. “Segundo informações que chegaram até a Polícia Militar, era publicado no status da suspeita que a droga estaria disponível na residência, que tinha droga fresquinha. A situação foi averiguada e ao consultar os dados foi verificado que o esposo dela teria mandado de prisão em aberto”, contou o cabo Juliano, acrescentando que foi solicitado à justiça o mandado de busca e apreensão para realizar a prisão e verificar a situação do tráfico de drogas.

Durante o cumprimento do mandado, o homem foi detido e na casa foram encontrados dois tabletes de maconha, um cigarro e uma porção da droga. “Foi feita apreensão dos celulares do casal que vão comprovar a veracidade das informações. Ele tem passagens por furto e assalto e ela por tráfico de drogas”, informou o militar.

O casal foi preso levado para delegacia de Polícia Civil.