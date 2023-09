Casal é preso após denúncias de maus-tratos contra os filhos

MANHUAÇU – Um casal foi preso nesta quarta-feira (20) acusado de maus-tratos contra os filhos. A ocorrência foi registrada no córrego Boa Vista, zona rural de Manhuaçu.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos e lesão corporal envolvendo menores de idade. As vítimas de 4, 2 anos e 5 meses foram supostamente maltratadas por seus pais de 21 e 33 anos. A menor de 4 anos chegou à creche com diversos hematomas em várias partes do corpo e relatou que sua mãe a havia espancado com uma mangueira de jardinagem. Ela também apresentava hematomas antigos e queixou-se de estar sempre com fome porque “passa fome” em casa.

A Polícia Militar, em apoio ao Conselho Tutelar, constatou as lesões na menor de quatro anos e os maus-tratos cometidos contra ela e seus dois irmãos. No local do fato, foi verificado que os cuidados indispensáveis aos menores estavam sendo negligenciados pelos pais. A residência apresentava ambiente insalubre, com muita sujeira, fezes de cachorro por todo o chão e até em cima das camas, lixo espalhado pelo chão e em cima de móveis, e banheiro sem condições de uso por causa da sujeira e lixo. Além disso, havia alimentos aparentemente estragados em cima do fogão, que sujo e sem condições de preparo dos alimentos.

Em relação à segurança dos menores, foi constatado um cão da raça pitbull, que fica dentro da casa sem um local específico; e um outro cão pitbull que fica do lado de fora, mas que tem acesso ao interior da residência, gerando assim perigo, bem como defecando e urinando por toda casa sem que os pais tomassem as medidas necessárias de higienização para com o animal.

A autora, indagada sobre as denúncias de maus-tratos, relatou que tem o hábito de corrigir os filhos com tapas para educá-los, mas que teria sido a primeira vez que utilizou uma mangueira para bater na filha. As crianças foram levadas até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI), onde foram submetidas ao exame de corpo de delito. Foi constatado na menor de quatro anos hematomas antigos e novos em várias partes do corpo.

Os pais foram presos em flagrante delito e informados de seus direitos. Eles foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil.