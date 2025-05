Casal é flagrado com ferramentas furtadas no bairro Bom Pastor

MANHUAÇU — Um casal foi detido na madrugada desta quarta-feira (28) após ser flagrado transportando ferramentas furtadas no bairro Bom Pastor, em Manhuaçu. A região é conhecida por registros frequentes de crimes contra o patrimônio.

Durante patrulhamento, policiais militares abordaram um homem de 37 anos e uma mulher de 28 anos, que carregavam uma maleta azul contendo diversas ferramentas. Questionado, o homem disse ser mecânico, mas os objetos eram característicos de uso por eletricistas. Pressionado, ele admitiu que os itens haviam sido furtados do interior de um veículo.

Minutos depois, a Polícia Militar recebeu chamado de uma vítima relatando o furto, confirmando a coincidência com os materiais encontrados em posse do casal.

Entre os objetos recuperados estavam uma caixa de ferramentas, um som automotivo, uma mídia automotiva e outros equipamentos. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.