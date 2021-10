Casal detido por tráfico de drogas no bairro Zacarias

Maconha e comprimidos ecstasy foram apreendidos

CARATINGA – Na tarde dessa quarta-feira (13), a Polícia Militar apreendeu maconha e comprimidos de ecstasy em um imóvel situado à avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Zacarias.

Segundo o tenente Danilo, a PM estava recebendo denúncias do tráfico de drogas no local e a presença de usuários era constante. Foi solicitado mandado de busca e apreensão e montada uma operação. “Uma equipe chegou pela frente e outra ficou na retaguarda, a autora dificultou a entrada da polícia, enquanto isso o autor, marido dela, dispensou duas sacolas com farta quantidade de drogas”, explicou o tenente.

Dentro da residência foram encontrados 37 comprimidos de ecstasy. Segundo a PM, o suspeito tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo.

Além dos comprimidos ecstasy foi apreendida uma barra de maconha pesando cerca de 1 kg, um rolo de papel filme para embalar a droga, uma balança, dois tabletes de maconha, dois celulares, R$ 617 reais e três facas.

O casal foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.