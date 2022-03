Casal detido com cocaína e maconha

CARATINGA – Um casal foi detido pela Polícia Militar nessa última terça-feira (1), por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Doutor Marinho, no bairro Anápolis.

Durante patrulhamento, militares viram o casal suspeito subindo a escadaria que dá acesso a praça Nossa Senhora da Conceição. Ao ser abordado, o suspeito estava bastante ofegante, e de posse de uma calça feminina.

Ao notar que os policiais estavam desembarcando da viatura, o suspeito de 23 anos repassou a calça para a mulher de 29 anos. Durante as buscas nos suspeitos nada de ilícito foi localizado, porém ao vistoriar a calça que estava na mão da mulher, foram encontradas dentro dela 50 invólucros de cocaína prontas para o comércio, três tabletes maiores de maconha, e uma bucha da mesma droga.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, no local da abordagem existem várias denúncias constando a prática do tráfico de drogas. Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.