Casal de Sericita morre após acidente entre carro e moto em Viçosa

Marido e esposa morreram em uma colisão entre a moto em que estavam e um carro. O acidente aconteceu na noite de ontem, domingo (3), no trevo do distrito de Silvestre, em Viçosa.

Testemunhas relataram que o veículo Honda/Fit LX, placa FCB5005, estava em alta velocidade, forçou uma ultrapassagem na via (sentido bairro – centro) e colidiu frontalmente com a motocicleta Honda/CG 160 Titan, placa RNY0E25, que aguardava para fazer a conversão para entrar no bairro Silvestre.

O motorista do veículo recebeu voz de prisão por embriaguez. O Honda/Fit foi apreendido.

O condutor da motocicleta, identificado como Adilson Leal de Queiroz, 45, foi atendido pelo SAMU com sintomas de parada cardiorrespiratória e morreu antes de chegar ao hospital. Já Elenice Brant, 44, chegou a dar entrada no Hospital São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Adilson é morador de Sericita, onde possui uma pizzaria e é conhecido como Tupete. O velório acontece durante a tarde desta segunda e o sepultamento será na terça, pela manhã, em Sericita.

Elenice Aparecida de Freitas Brant, de 44 anos, que morreu junto com o marido após um grave acidente no trevo de Silvestre na noite de ontem (3) dava aula na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, no bairro Laranjal, em Viçosa.

Segundo funcionários da escola, Elenice morava em Teixeiras e atuava como professora da Prefeitura de Viçosa desde o início deste ano, com contrato temporário. Ela ministrava conteúdos extracurriculares para uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental.

A escola emitiu uma nota de pesar em suas redes sociais e suspendeu as aulas na tarde de hoje. Amanhã, terça-feira, a escola funcionará normalmente.

O corpo de Elenice será velado na capela mortuária Santa Isabel de Teixeiras, a partir das 14h desta segunda-feira (4). O sepultamento ocorrerá às 17h30, no cemitério local.

Folha da Mata