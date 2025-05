Casal de produtores se destaca com café de qualidade e impulsiona crescimento da cafeicultura

CARATINGA – O encerramento de mais um ciclo do programa ATeG Café + Forte, do Sistema Faemg Senar e Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, na região do Córrego da Conceição, revelou histórias de sucesso que traduzem o impacto positivo da assistência técnica e gerencial no campo. Um desses exemplos é o casal Sandra Regina de Sousa Batista e José de Lurdes Batista, que conquistaram avanços expressivos na produção de café ao longo dos quatro anos de acompanhamento.

De acordo com o técnico do programa, Fernando Cunha, os produtores são um verdadeiro case de sucesso. “A Sandra e o José Batista evoluíram muito na qualidade do café. Já vinham trabalhando bem, mas com o ATeG conseguimos impulsionar ainda mais essa busca por qualidade. Participaram de treinamentos, cursos como classificação e degustação, e viagens técnicas que abriram portas, como a participação na Semana Internacional do Café (SIC)”, relatou.

Essa trajetória de dedicação e aprendizado trouxe resultados concretos. A média atual de produtividade da propriedade é de cerca de 40 sacas por hectare, em uma área de aproximadamente 6 hectares – índices que colocam os produtores entre os destaques da região.

“Além da produção, houve melhoria na infraestrutura, como a construção de terreiros, galpão, secadores de caixa e aquisição de máquinas e veículos. No geral, os produtores atendidos pelo ATeG Café + Forte na região dobraram a produtividade em quatro anos, saltando de uma média de 17 para mais de 30 sacas por hectare. Foi um avanço notável para toda a cafeicultura da região de Caratinga”, acrescentou Fernando Cunha.

Sandra Regina comemorou os resultados: “Com o apoio do ATeG, aprendemos muito e conseguimos melhorar nossa produção e também conquistar reconhecimento pelo nosso café”. Já José de Lurdes Batista destacou a transformação na propriedade: “A assistência que recebemos fez toda a diferença. Hoje colhemos com mais qualidade e mais quantidade do que produzíamos anteriormente”, afirma o produtor.