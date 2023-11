Casal de Piedade de Caratinga morre em acidente na BR-381

Um homem e uma mulher morreram em um grave acidente entre um caminhão e um carro na tarde desta quarta-feira (15), na BR-381, no km 240, em Ipatinga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Abraão dos Santos Silva, de 30 anos, e Vagna Aparecia Teixeira Firmino, de 37, estavam no carro de passeio. O casal é de Piedade de Caratinga.

A polícia trabalha com a hipótese de que Abraão invadiu a contramão quando foi entrar em uma curva e acabou batendo de frente com o caminhão. Os dois morreram na hora.

O motorista do caminhão não se feriu e informou que tentou desviar do carro, mas não conseguiu.