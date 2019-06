Casal de namorados é assaltado no bairro Anápolis

CARATINGA – No final da noite desta quarta-feira (26), um casal de namorados foi assaltado na rua Quintino Bocaiúva, no bairro Anápolis. Os autores roubaram dinheiro e celulares.

A vítima, 17 anos, contou que estava em frente à sua casa, com seu namorado, 23, quando uma motocicleta Honda CG, de cor preta, com detalhes vermelhos na lateral, passou pelo local algumas vezes, sendo que ao descer à rua, no sentido crescente, parou alguns metros de onde estava, vindo o passageiro em sua direção. Ele se aproximou do casal, colocou a mão na altura da cintura e disse: “perdeu, perdeu, passa tudo”.

O assaltante levou dois aparelhos celular, R$85,00, uma bolsa feminina, dois chips, um relógio, cheques e cartões de crédito. Em seguida, ele correu em direção à motocicleta e fugiu com o comparsa sentido à rua José Alves Pereira.

O autor que abordou o casal é alto, branco, usava capacete preto, chinelos, calça e blusa preta. Não havia câmeras que captassem imagens da ação delituosa. Foi feito rastreamento e até o final dessa edição os autores não tinham sido identificados.