Casal de jovens é preso com quase 75 quilos de maconha

Segundo a Polícia Militar, o tráfico da droga era feito no centro da cidade. Maior parte da droga foi encontrada enterrada em Santa Luzia

CARATINGA – Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (29), no centro da cidade e no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. Um casal, formado por jovens de 19 e 22 anos, foi preso.

De acordo com o sargento Júnior Cotta, há cerca de dois meses o serviço de inteligência da PM estava realizando levantamentos sobre o tráfico de drogas no centro, e com posse de um mandado de busca e apreensão, os militares estiveram no apartamento do jovem de 22 anos, que fica na avenida Moacyr de Mattos.

No local onde foram encontrados R$ 13.867,25, um revólver calibre 38 apontado pelo próprio suspeito, quatro munições intactas e parte dos entorpecentes.

Em continuidade às diligências, os militares estiveram no distrito de Santa Luzia, em uma propriedade utilizada pelos envolvidos, onde foi localizado um tambor enterrado contendo 49 barras de maconha, que pesaram aproximadamente 75 quilos.

Durante buscas na residência da namorada do suspeito foi encontrada uma balança, papel filme para embalar a droga, e aproximadamente dois quilos de maconha.

Ainda de acordo com o sargento Júnior Cotta, o jovem não era conhecido no meio policial. “O tráfico ocorria na área central. O suspeito disse que estava com dinheiro em casa para comprar mais drogas, ele revendia para traficantes, que por sua vez passavam para o consumidor final”, explicou o militar.

Os dois jovens foram presos e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. Os suspeitos não tiveram sua identidade revelada.