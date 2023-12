Casal acusado de tráfico detido na LMG-759, em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um casal foi detido na tarde desta quinta-feira (14) acusado de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na LMG-759, trecho que corta o município de Bom Jesus do Galho.

A Polícia Militar, por meio dos destacamentos de Córrego Novo e Pingo-d’água, recebeu denúncia anônima informando que um morador de Pingo-d’água teria deslocado para Ipatinga, em um veículo Monza, a fim de comprar drogas.

Frente a situação, os militares montaram uma operação policial, realizaram monitoramento do veículo e planejaram uma abordagem na altura do trevo de Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho.

Durante o monitoramento, o veículo foi avistado saindo do referido distrito, contudo, perceber a equipe policial, o motorista acelerou o veículo e seguiu sentido a cidade de Ipatinga, a fim de ludibriar os militares, mas o veículo foi abordado mais à frente.

Ao perceber que seriam abordados, a mulher de 25 anos dispensou uma sacola em meio ao matagal. Durante abordagem foi localizada uma pedra bruta de crack e no interior do veículo mais oito pedras menores. Os militares também realizaram buscas no matagal e encontraram o restante da droga, sendo uma segunda pedra de crack grande.

O veículo utilizado na prática criminosa foi apreendido e o condutor de 24 anos autuado por não possuir carteira nacional de habilitação.

O casal foi preso em flagrante delito e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.