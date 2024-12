Casa Ziraldo é reconhecida pelo Ministério da Cultura

Certificação como ponto de cultura abre portas para a apoios e parcerias

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga comemora a recente certificação da Casa Ziraldo de Cultura como Ponto/Pontão de Cultura, concedida através da plataforma Rede Cultura Viva. A iniciativa, liderada por Lourdes Rodrigues, na época diretora de Patrimônio Cultural, recebeu o reconhecimento oficial e a respectiva certificação.

Um Ponto de Cultura representa um grupo, coletivo ou entidade dedicado ao desenvolvimento e à articulação de atividades culturais em comunidades. Esses pontos são oficialmente reconhecidos e certificados pelo Ministério da Cultura (MinC), podendo ser estabelecidos tanto por entidades governamentais quanto não governamentais. O principal objetivo é promover ações de impacto sociocultural significativo nas comunidades. Esses espaços, que podem variar desde casas a centros culturais, não seguem um modelo único de instalação, programação ou atividades.

Entre as vantagens de ser um Ponto de Cultura, destacam-se o acesso a apoios e parcerias, a articulação com outros pontos e pontões da rede, a possibilidade de participar em seleções públicas para financiamento e a ampla divulgação das atividades culturais desenvolvidas. Um aspecto fundamental de todos os Pontos de Cultura é a gestão compartilhada entre o poder público e a comunidade, fortalecendo o vínculo entre as partes e incentivando a participação ativa da população.