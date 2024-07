Casa Viva Meraki apresenta projetos

CARATINGA- A Casa Viva Meraki apresenta os projetos ‘Semente Meraki’ e a peça de teatro “O que é a vida, se não um sonho?”.

SEMENTE MERAKI

O projeto Semente Meraki consiste na aplicação de oficinas arte-educativas, para 50 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica de Caratinga. Durante os meses de março a julho foram aplicadas oficinas de artes cênicas, ateliê criativo, música e capoeira com o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal, autoconfiança, criatividade e a expressão artística, em um ambiente acolhedor e inclusivo de aprendizado. O projeto realizou também, uma oficina profissionalizante de artesanato para 15 mulheres residentes de bairros periféricos.

Serão realizadas três mostras artísticas em escolas públicas de Caratinga e região, com público estimado de 600 pessoas. As mostras contarão com apresentações dos alunos das oficinas, a fim de compartilhar com a comunidade os resultados alcançados com o projeto.

O projeto tem apoio da Fundação Renova, em parceria com o Sombra e Água Fresca e a Apae.

Direção Geral: Bia Mussi

Coordenadora Executiva: Chayane Izidoro

Coordenadora de oficinas: Ingrid Medina

Oficineiros:

Artes Cênicas: Agda Perciliana

Ateliê Criativo: Felipe Rodrigues

Capoeira: Mestre Borracha e Rafael Medeiros

Datas mostras artísticas:

Sexta-feira- 5 de julho

Escola Municipal Professora Maria Carmo Ribeiro, às 08h30 e às 14h

Sábado- 6 de julho

Praça da Rua da Cadeia (Rua Coronel Antônio Saturnino s/n – Bairro Esperança), às 09h30

Quarta-feira-10 de julho

Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, às 14h

PEÇA DE TEATRO

“O que é a vida, se não um sonho?”, com os alunos/atores do curso livre de teatro da Casa Viva Merak tem direção de Ingrid Medina. Nesta peça de teatro, você será convidado a refletir sobre todos os seus sonhos, em suas variadas formas.

“Existem os sonhos que sonhamos enquanto dormimos, que são manifestações do nosso subconsciente; os sonhos de vida, que representam metas, desejos, ambições (esses que sonhamos acordados); e há também os sonhos que surgem da fantasia, vontades tidas como impossíveis, mas que ganham vida na nossa imaginação. São vários tipos de sonho, com uma coisa em comum: todos surgem nos nossos pensamentos. E você terá a oportunidade de percebê-los no decorrer de 10 cenas que se entrelaçam, guiando-o nessa jornada”, destaca.

SERVIÇO

Data: 7 de julho

Horário: em duas sessões, 16h e 18h

Local: Casa Viva Meraki (Rua Antônia Maria Resende Fernandes, 211 – Dário Grossi)

Entrada: 10 reais + 1 litro de leite