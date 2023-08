Casa incendiada no bairro Santo Antônio

CARATINGA – Os bombeiros militares foram acionados para combater um incêndio em residência na rua Santo Antônio, bairro Santo Antônio, na tarde dessa terça-feira (15).

De acordo com sargento Silvestre, o chamado dizia que havia moradores dentro da casa. “Fizemos deslocamento juntamente com Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O incêndio estava em dois cômodos da casa, ainda estava em chamas, conseguimos acessar a casa pela frente e pela parte de trás. Pelo acesso na parte de trás descobrimos o morador que seria a suposta vítima do incêndio, porém ele estava sendo amparado por vizinhos, não tinha ferimentos, mas estava em surto psicótico”, contou o bombeiro Silvestre.

Ainda de acordo com o bombeiro, o incêndio acometeu a sala, o quarto e o início de uma copa da residência. “O incêndio foi combatido na parte da copa, o restante da casa não foi afetado”, informou.

Um morador estava do lado de fora da casa, e o outro foi conduzido ao hospital pelo Casu. “Fizemos acionamento da Defesa Civil, metade da casa é com telha e tende a cair, as madeiras que sustentam o telhado queimaram. O incêndio não passou para as residências vizinhas, apenas fumaça”.

Segundo relatos de uma testemunha, um morador e o irmão começaram uma discussão, assim que ele foi colocado para fora de casa, começou o incêndio. Então a suspeita é que o irmão tenha colocado fogo na casa.