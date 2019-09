Casa do Cidadão da Faculdade Doctum participa de Júri em Raul Soares

RAUL SOARES – Na terça-feira (24), a equipe da Casa do Cidadão, da Faculdade Doctum de Caratinga, esteve no município de Raul Soares, onde realizaram o Júri de um caso de homicídio consumado. O evento aconteceu no tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Raul Soares, das 8 horas até as 19 horas.

A comarca do Município de Raul Soares não é servida por Defensoria Pública, portanto a justiça tem dificuldades de conseguir advogados para pessoas que não tem condições de pagar um advogado particular. Sendo assim, a Casa do Cidadão foi contatada para atender um caso muito complicado, a chamado da juíza Marié Verceses da Silva Maia, da Comarca de Raul Soares.

Estiveram presentes os 15 estagiários da Casa do Cidadão, juntamente com o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, professor doutor Dário José Soares Júnior, o coordenador do curso de Direito da Doctum Caratinga, professor doutor Oscar Alexandre Teixeira Moreira, a assistente social da Casa do Cidadão, Andreísa Carvalho e o aluno Reginaldo Raposo, que participou da sustentação oral, (fez parte da defesa perante o tribunal do Júri).

O julgamento tratava de um crime de homicídio consumado e duas tentativas de homicídio, provocado por uma facada e tentativa de esfaquear outras duas vítimas. O réu foi absolvido das acusações de tentativa de homicídio e foi condenado a 16 anos de reclusão.

Para o professor Dário Júnior, a importância desse tipo de trabalho é que a gente serve a justiça e proporciona a um acusado sem recursos financeiros o acesso à justiça, a uma defesa técnica, bem elaborada. “Ao mesmo tempo, a gente proporciona a nossos alunos um contato muito vivo com a prática dos processos judiciais. É um trabalho que a Casa do Cidadão desenvolve em várias frentes, vários tipos de processos e vez ou outra nós atuamos em processos dessa envergadura. O processo de tribunal do Júri, é o processo mais complexo que existe na justiça criminal e não dá para atuar com frequência, mas vez ou outra nós fazemos esse tipo de atuação”. E destaca: “Esse caso da comarca de Raul Soares, tem uma atenção especial, por que nós temos muitos alunos dessa cidade, e esse julgamento contou com a presença de vários de nossos egressos que são da Comarca de Raul Soares e muitos alunos nossos, que foram acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos no plenário do Júri”.

O estagiário da Casa do Cidadão, Manoel Dornelas, do curso de Direito, ressaltou: ” Fiquei surpreendido quando fiquei sabendo que a Casa do Cidadão foi convidada para realizar um júri, no qual o advogado e coordenador da Casa do Cidadão e os demais iria realizar o júri de forma “gratuita” e nosso excelentíssimo Dr. Dário Junior estaria a frente, e como aluno tive o prazer de acompanhar o brilhante trabalho dos alunos estagiários, e o coordenador do curso de Direito Oscar. A Casa do Cidadão na pessoa da Faculdade acredita no aluno, e deixo aqui minha gratidão a esta casa a qual tem tornado espelho na minha vida pessoal e profissional, o trabalho voluntário ao público hipossuficiente me deixa muito feliz. E no demais como monitor de Direito da Faculdade Doctum de Caratinga convido os alunos para conhecer melhor o trabalho desenvolvido na Casa do Cidadão”.