Casa de Saúde realiza primeira cirurgia de próstata por vídeo

Marco na saúde regional representa avanço tecnológico e mais qualidade de vida para os pacientes

CARATINGA – A Casa de Saúde União deu um importante passo na história da medicina regional ao realizar, no dia 20 de junho, a sua primeira cirurgia de próstata por videolaparoscopia. O procedimento marca o início de uma nova fase no tratamento cirúrgico de doenças urológicas, com foco em menor agressividade, recuperação mais rápida e maior precisão.

O urologista Marcelo Cruz Neves, responsável pelo procedimento, destacou a importância do avanço. “A cirurgia convencional, a cirurgia de corte, já vem sendo feita aqui há muitos anos. E como a medicina está sempre em um processo contínuo de evolução, a cirurgia de vídeo, laparoscopia, já é uma realidade”, explicou.

Segundo ele, o objetivo é oferecer aos pacientes um tratamento mais moderno e menos invasivo. “Estamos começando um trabalho de realização dessas cirurgias, uma cirurgia de remoção da próstata por um tumor localizado, através da videolaparoscopia”, ressaltou.

Marcelo também explicou que, embora a cirurgia robótica assistida seja uma evolução ainda mais avançada, seu custo elevado restringe o acesso. “Esse tipo de cirurgia, como o robô requer um investimento alto, ainda só é possível fazer em grandes centros. Então, a gente tem operado os casos de robótica no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, serviço o qual é coordenado pelo Dr. Carlos Vaz, que hoje nos presenteia com a sua presença aqui”, completou.

O paciente operado apresentava um tumor localizado na próstata, diagnosticado em exames de rotina. “A expectativa nossa é de cura com essa cirurgia feita em tempo hábil, ou seja, quando a doença ainda está confinada à próstata. Nosso grande compromisso é de tentar oferecer cada vez mais recurso para um tratamento de precisão, menos invasivo e que ofereça então ao paciente uma recuperação mais rápida e um retorno mais rápido ainda às suas atividades normais”, afirmou Marcelo.

Quem também participou do procedimento foi o urologista Carlos Vaz, referência em cirurgia robótica em Minas Gerais. Ele é coordenador do serviço de cirurgia robótica do Hospital Felício Roxo e do programa de treinamento e aperfeiçoamento na área.

“Hoje eu tive o prazer, o privilégio, de ajudar aqui o doutor Marcelo, em Caratinga. Nós vamos começar a desenvolver um serviço de cirurgia laparoscópica avançada aqui”, disse Carlos. Ele reforçou os benefícios do novo método. “A cirurgia laparoscópica é realizada com pequenas incisões, onde a gente faz a retirada da próstata e sem comprometer nenhum resultado oncológico, ou seja, a chance de cura é exatamente a mesma em relação à cirurgia convencional. Só que o paciente tem um benefício: a recuperação é muito mais rápida”.

Para ilustrar a diferença entre as técnicas, o especialista explicou: “A cirurgia laparoscópica, geralmente com 15, 20 dias, as pessoas já estão voltando às suas atividades normais, ao passo que quando é cirurgia de corte, às vezes as pessoas demoram 3 a 4 meses. Então é muito melhor, o benefício é muito melhor.”

Carlos Vaz elogiou a estrutura da Casa de Saúde de Caratinga e a atuação da equipe local. “A equipe de urologia em nome do doutor Marcelo está de parabéns pelo pioneirismo. É um hospital que tem toda uma infraestrutura para oferecer para os pacientes a cirurgia de vídeo laparoscopia avançada. Porque a cirurgia de vídeo já é realizada aqui, mas cirurgias menos complexas, como retirada de vesículas. A cirurgia de próstata, que é uma cirurgia muito mais complexa, o hospital tem toda a estrutura e a equipe está completamente capacitada a realizar isso”, finalizou.