Casa de Davi precisa de ajuda

Centro de recuperação auxilia dependentes químicos e precisa de 100 pintinhos para a granja da instituição

CARATINGA – Nessa segunda-feira (24), o vereador Johny Claudy postou um vídeo em suas redes sociais pedindo ajuda da doação de 100 pintinhos para a Casa de Davi, que é um local para recuperação de dependentes químicos, localizado no KM 9 da MG-425, no córrego São Silvestre, zona rural de Caratinga.

A reportagem esteve na Casa de Davi para conhecer o trabalho que ali é desenvolvido. A Casa atualmente tem 21 internos, tendo capacidade para 30. Valdinan da Silva Santos 35 anos, o “Índio”, que veio da Bahia, e André dos Santos Cruz, 26, do Espírito Santo, são os dois missionários, que vieram da comunidade franciscana “O Caminho” e fazem o trabalho espiritual e laborterapia com os internos.

Os internos da Casa de Davi vivem de doações e do que plantam e criam para comer.

Recentemente foi criada uma granja, e a Casa precisa da doação de 100 pintinhos. “A gente conhece esse trabalho de longo tempo, no passado tivemos uma decepção aqui, mas hoje a gente vê a restauração do próprio lugar, além da restauração das pessoas que aqui são acolhidas. É um trabalho maravilhoso vindo do Índio, do André, do Guto, missionários que vieram pra encarar de frente isso aqui. É um trabalho que eu como homem público posso avaliar, que tem sido feito para restaurar vidas. A palavra de Deus vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário, e aqueles que aqui chegam, no momento da laborterapia, eles tem o trabalho totalmente com horta, com a criação. Para o sustento deles, foi criada uma granja, onde estão tendo a oportunidade de poder criar as galinhas para o próprio sustento da casa, eles aqui não esperam as coisas de braços cruzados, eles correm atrás, quando a gente vai, dá o nome da gente, coloca numa rede social e pede, porque a gente acredita. Inclusive a gente já deu utilidade pública estadual a essa entidade através da Assembleia Legislativa. Então a gente quer muita mais para a Casa. Muitas vezes é fácil a gente nas ruas vê a pessoa deitada lá e fazer a nossa crítica, mas quando aparecem aqueles que querem ajudar, a gente cruza nossos braços, então está na hora de tirar as mãos do bolso e levantar, estender ao irmão que necessita”, disse o vereador.

Gutemberg Viana Mendes Alves, 47 anos, “Guto”, coordenador geral da Casa de Davi, veio do Espírito Santo e está no local há quatro anos. “A Casa de Davi me acolheu há quatro anos, Gustavo Sobreira é o cara que me deu direção nesse lugar, fui entender porque Deus quis que eu viesse pra cá, eu estava na rua, morando na calçada, e ele me acolheu aqui com maior orgulho. Existiam os pontos que precisam ser mudados que é entre a ordem e a decência. O trabalho aqui é muito simples, tem o Valdinan que acompanha a laborterapia, está cuidando da granja que está montando, tem os porcos e o plantio. A gente planta pra comer. E a parte de Jesus que é fundamental, fica por conta dos missionários Valdinan e André”, explicou Guto.

Quem quiser ajudar a Casa de Davi, basta entrar em contato pelo telefone do missionário André que é 33-99860-1994, ou também através do Pix, com o CPF: 142.641.817-55, Andre S Cruz.