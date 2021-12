Casa Auxiliadora homenageia parceiros da construção civil

Dias do pedreiro, arquiteto e engenheiro são comemorados com confraternizações na loja

CARATINGA – A Casa Auxiliadora materiais para construção realizou dois encontros com parceiros esta semana. Na segunda, 13, comemorou o Dia do Pedreiro, com apresentação de produtos, sorteios e jantar, em parceria com a Quartzolit. Na quarta, 15, foi a comemoração do Dia do Arquiteto e do Engenheiro, com inauguração de showroom, apresentação de produtos e um coquetel, em parceria com a Villagres.

“É muito bom poder comemorar essas datas junto com os profissionais parceiros da loja. São momentos de confraternização e também uma oportunidade para estreitarmos nossa parceria. Esses profissionais são muito importante para nós e fazem a diferença aqui na Casa Auxiliadora”, comenta a empresária Sandra Corrêa Cortes.