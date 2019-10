Casa Auxiliadora entrega presentes a assistidos da Amac

Ação social foi realizada em homenagem ao Dia das Crianças. Empresa também realizou doação de materiais de construção para obras da sede

CARATINGA- O mês de outubro tem uma data dedicada às crianças. Dia de alegria e de festa. Em especial, para as crianças dos Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac), a acolhida e o carinho fazem a diferença. Pequenos gestos, que emocionam e demonstram que ações de responsabilidade social são gratificantes para quem recebe e quem pratica.

Com este pensamento, a Casa Auxiliadora realizou na manhã de ontem, uma visita à instituição, proporcionando a entrega de presentes aos assistidos, além de doces. A empresária Sandra Corrêa Côrtes e a filha, a arquiteta Camila Corrêa conheceram as crianças e o trabalho que é desenvolvido no local. Também puderam conferir as obras que estão sendo realizadas, a partir de materiais de construção que foram doados pela empresa.

Sandra Corrêa Cortes destacou a admiração pelos serviços prestados pela Amac e incentiva que outras pessoas contribuam. “Realmente a Casa Auxiliadora esse ano começou a agir mais diretamente em ações sociais. E escolhemos a Amac para começar a fazer esse trabalho, já fizemos algumas doações aqui de material de construção para dar uma renovada. E, hoje (ontem), comemorando o Dia das Crianças, trouxemos alguns presentes, brinquedos para as crianças. E aceitamos a colaboração do pessoal, a Apac é uma instituição muito bacana, tem aqui oito crianças que precisam de assistência, de ajuda e a Casa Auxiliadora está aí junto com eles”.

Na entrada, o abraço de um dos assistidos, o sorriso sincero e o olhar de gratidão. Sandra acredita que momentos como esses são fundamentais. “É muito satisfatório fazer esse tipo de trabalho. Às vezes ficamos muito envolvidos muito no lado profissional da empresa e esquece que podemos ajudar pessoas com amor, carinho e atenção. Receber isso deles, é muito gratificante. Maior do que dar é receber”.

José Wagner Castro da Silva, coordenador da Amac, deixou suas palavras de agradecimento ao gesto da empresa. “Quero agradecer à Sandra e à Camila, que têm sido parceiras com a gente aqui na instituição. É muito gratificante, trazendo esse presente para as nossas crianças, fazendo essa visita, um momento muito feliz para todos”.

Ele também citou que os materiais doados pela empresa do ramo de material de construção foram essenciais para melhoria da estrutura ofertada. “Na obra da nossa sede, estavam pendentes a lavanderia e a despensa, esses materiais vieram na hora certa para nos abençoar. Hoje já está funcionando a nossa despensa e a lavanderia está no acabamento final, graças à Casa Auxiliadora”, finaliza.