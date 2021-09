Casa Auxiliadora em reta final da promoção de 30 anos

Loja de materiais de construção já premiou nove clientes e o último sorteio acontece em outubro

CARATINGA – A Casa Auxiliadora materiais para construção está na reta final da promoção Operação Reforma. A edição comemorativa de 30 anos da loja já premiou nove clientes, com um vale-compras de R$ 3 mil em materiais de construção para cada um.

O nono sorteio aconteceu na última sexta-feira, 17, e o ganhador foi João Pedro de Oliveira Rocha. O garoto trouxe sorte para sua mãe. “Ele me falou que era para colocar no nome dele, para dar sorte, e deu mesmo!”, comemorou, ao telefone, logo após o resultado do sorteio.

A proprietária da Casa Auxiliadora, Sandra Corrêa Cortes, fala sobre a alegria de premiar seus clientes. “Estamos muito felizes com esta campanha. É muito bom ver como nossos clientes ficam satisfeitos com o vale-compras, que sempre ajuda na obra. Já estamos na expectativa para saber quem será o próximo ganhador”.

O décimo e último sorteio da promoção acontece no dia 29 de outubro, às 17h, com transmissão ao vivo pelo Instagram da loja: @casaauxiliadoracaratinga. Sandra explica que a promoção é voltada para os clientes e diz como participar. “A cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um cupom, deposita na urna e está concorrendo”.