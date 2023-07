Carvalho Negócios Imobiliários inaugura nova sede

CARATINGA- A Carvalho Negócios Imobiliários- presidida por Geraldo Rodrigues de Carvalho, que atua desde 1987 neste ramo-, está de casa nova. O moderno e amplo espaço foi inaugurado na manhã desta terça-feira (18).

O prédio tem três pavimentos e foi projetado pela arquiteta e sócia Alexandra Carvalho. As novas instalações abrigam também a agência Black Marketing. Quadros trazem à memória grandes empreendimentos que contaram com o olhar visionário e empreendedor de Geraldo, como o Condomínio Morada do Lago e o Recanto da Matta.

Geraldo destaca que este é um espaço que Caratinga precisava e ele tem essa visão desde a década de 80. “Quando abrimos em Caratinga a primeira imobiliária. Da mesma forma eu sentia a necessidade de uma melhora no atendimento do público, tão selecionado como é o investidor, comprador de imóvel. Ele precisa ser bem tratado, ter lugar com dignidade, estacionamento, tudo isso faz a diferença. Essa é a intenção, estamos continuamente em busca do público que quer morar bem, investir bem, fazer o seu dinheiro valorizar, com credibilidade e segurança”.

O empresário ainda cita o sucesso no ramo imobiliário com raízes em outros projetos, como as imobiliárias Tradição e Liderança, empresas que nasceram através do seu trabalho. “Procurando sempre prestar um serviço de acordo com a exigência da população. O primeiro loteamento nosso foi o Bairro Belvedere e foi um sucesso. Julgo todos os empreendimentos que consegui fazer até agora com muito êxito, tivemos sucesso em todos. Um exemplo que cito muito, o lançamento do Morada do Lago II. Lancei o Morada do Lago I, onde todo mundo achava que era impossível morar lá e hoje é um dos lugares que mais se quer morar. Vi outras cidades que buscavam essa necessidade, essa segurança e comecei a fazer. Quando lancei lá, um lote era R$ 29.900 ou 15.000 dólares. Hoje, esse mesmo lote é 200.000 dólares. Ou seja, um milhão de reais. Quem compra imóvel não erra, todos meus empreendimentos, julgo de sucesso, fizemos os edifícios, Mirante das Palmeiras, um dos melhores prédios da cidade, o Varandas do Itaúna, com uma vista privilegiada, acesso fácil ao centro da cidade. Fizemos o Recanto da Matta agora, vendeu em menos de uma semana todas as unidades, o Mirante dos Lagos lá em Piedade, também um sucesso de vendas”.

A diretora de locação Larissa Hortega enfatiza como privilégio fazer parte da equipe, que está preparada para atender aos clientes em novo espaço. “Geraldo pensa muito nos nossos funcionários e ele idealizou, sonhou com essa nova sede. Realizar isso é um privilégio muito grande. Aqui trabalhamos com locação e vendas, são três atendentes de locação e sete corretores que estão à disposição dos nossos clientes. Fica o convite para que todos possam vir nos prestigiar com essa nova casa, estamos à disposição, das 8h às 18h, se interrupção para horário de almoço e aos sábados das 8h às 11h”.

O gerente Daniel Marcos cita que a estrutura completa busca dar mais conforto ao cliente e marca um novo capítulo na história da empresa. “É uma conquista muito grande que conseguimos, uma estrutura espetacular para atender melhor ao nosso cliente, para ter mais visibilidade dentro da cidade e crescer mais. Queremos ditar o setor imobiliário, sempre lançando novidades, trazendo coisa boa para a cidade e fazendo ela crescer. Temos estrutura completa para atender em todos os setores, aluguel, venda, compra, loteamentos, marketing imobiliário, engenharia, topografia. Aqui o cliente vai encontrar de tudo que precisa no setor imobiliário, com ambiente aconchegante e acolhedor”.

Renato Oliveira, diretor de Marketing, fala sobre o desafio de fazer o melhor portfólio de imóveis da cidade. “O mercado imobiliário é feito de gente, então, se tenho um bom portfólio, as pessoas ficam à vontade e confortáveis para colocar seus imóveis aqui à venda e locação, tenho certeza também que as pessoas podem vir buscar o imóvel aqui que elas vão encontrar. A Black Marketing é uma agência de Marketing Imobiliário, trabalhamos em parceria com o Geraldo, que é nosso investidor. Viemos para revolucionar o mercado, nossa ideia é conectar imóveis e pessoas, mas, muito mais ligados a sonhos que a metros quadrados”.

Como novidade, a Carvalho lançou ainda o Condomínio Estância São Roque, a 4km da cidade. A nova sede está situada à Travessa Antônio Fernandes, 22, centro.