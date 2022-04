Carvalho Negócios Imobiliários apresenta Condomínio Recanto da Matta e promove palestra sobre técnicas de vendas

CARATINGA- Caratinga recebeu nesta sexta-feira (8) um dos maiores palestrantes de vendas do país. A convite da Carvalho Negócios Imobiliários, Fabrício Medeiros fez uma palestra exclusiva para corretores de imóveis da cidade. No evento, ainda foi apresentado o Condomínio Recanto da Matta.

Trata-se de mais uma grande oportunidade de negócios com um dos maiores lançamentos imobiliários dos últimos tempos em Caratinga. O projeto do condomínio é da arquiteta Alexandra Carvalho.

Com lotes a partir de 1000 m², o empreendimento oferece infraestrutura completa com água, pavimentação, internet fibra ótica, portaria inteligente, energia e iluminação. Além disso, oferece ainda muitas opções de lazer e convivência com segurança. São três lagos com peixes, pista de cooper, piscina com spa e deck, salão de festas, academia, playground, espaço pet, redário, espaço zen, espaço gourmet, salão de jogos, quadra de areia para beach tennis, peteca, futevôlei e vôlei, além do paisagismo que valoriza a sintonia e interação com a natureza a todo momento.

O condomínio está totalmente aprovado e registrado, conferindo segurança a todos os clientes. Essa é uma marca do empreendedor Geraldo Rodrigues de Carvalho, que está à frente do negócio. “É um empreendimento inovador, será durante muito tempo um dos melhores condomínios da cidade, um condomínio fechado maravilhoso, cercado por montanhas, vista permanente para a Pedra Itaúna, com toda qualificação e área de lazer que precisa ter. Um condomínio estruturado e tudo isso não bastava para ser sucesso, precisava de vendas e eu me aliei à Actual e fizemos uma parceria que já vem durando alguns anos. A inteligência ajustada com o trabalho, dinamismo e tudo isso deu muito certo. Estou muito feliz pelo resultado”.

Geraldo ainda comentou a ideia da palestra, com técnicas inovadoras sobre vendas. “Vejo que houve uma assertividade de quando pensei lá em 1987, que montei a primeira imobiliária de Caratinga, não existiam corretores, nós tínhamos que ser corretores de nós mesmos e foi assim que vi que Caratinga precisava crescer e para isso precisava implementar alguma coisa no mercado imobiliário. Desde lá eu venho inovando e o Fabrício Medeiros foi minha última inovação, que é uma pessoa que entende de vendas, começou vendendo cerveja e hoje vende imóveis pelo Brasil inteiro”.

Aluísio Junqueira, da Actual Imobiliária, destaca a parceria com a Carvalho e os benefícios do Recanto da Matta, que será lançado oficialmente no dia 21 de abril. “O Geraldo é um dos maiores empreendedores da região, tem cada dia criado produtos que atendem ao que o público precisa e quer. Esse condomínio mesmo é uma coisa fantástica. Começamos uma parceria, nossa empresa especializou no lançamento imobiliário, o Geraldo tem feito vários empreendimentos imobiliários e tem dado certo. Tem que correr porque acho que não chega nem no dia do lançamento, tem pouquíssimas unidades disponíveis e vale a pena conhecer. É um lugar maravilhoso e há oito minutos da cidade. Quem não conhece vale a pena ir lá conhecer”.

A palestra

Fabrício Medeiros é professor de negociação da Fundação Getúlio Vargas. Em sua longa trajetória profissional, sua principal escola de vendas foi a Ambev. É proprietário do canal @QuebreABanca, no Instagram, onde apresenta conteúdos relacionados a vendas e gestão de equipes.

Ele fez questão de destacar suas impressões sobre a palestra ministrada na cidade. “Caratinga, senti uma energia incrível, a cidade está crescendo e os profissionais estão crescendo juntos, porque estão investindo em conhecimento, na sua capacidade de abordar, falar e convencer os clientes sobre os grandes empreendimentos que têm aqui na cidade. Não tenho dúvida que Caratinga vai crescer cada vez mais com esses profissionais super qualificados”.