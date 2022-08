Cartunista Edra participa de exposição em homenagem a Jô Soares em São Paulo

DA REDAÇÃO – O artista caratinguense Edra está entre os 50 cartunistas brasileiros selecionados, dentre os 130 participantes da mostra virtual de caricaturas no portal G1 Globo, para a exposição denominada “Um BeiJÔ no Gordo” em cartaz no Shopping Center 3, na Avenida Paulista, que foi inaugurada nesta quinta-feira (11) vai até de 28 de agosto.

A mostra em homenagem ao escritor e humorista Jô Soares, que faleceu na última sexta-feira (5), conta, entre outros artistas que exibirão seus desenhos, com a participação de Maurício de Sousa, Baptistão, Fernandes, Bira Dantas, Paffaro, e Hippertt. A curadoria é do presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro.

Maurício Romiti, diretor da Nassau Empreendimentos, empresa que administra o shopping, comenta que a exposição no Center3 tem a vantagem de ser acessível a um público amplo, o que possibilita que mais pessoas conheçam um pouco mais sobre o expoente da televisão brasileira. “Jô Soares atravessou gerações com seu humor e é uma honra para nós receber uma exposição em homenagem a ele vinda de artistas brasileiros reconhecidos”, afirma.

Serviço

EXPO UM BEIJô NO GORDO / De 12/08 a 28/08 / Shopping Center3, Piso Augusta – Corredor Frei Caneca / Av. Paulista, 2064 – Cerqueira César – CEP: 01310-928 / Telefone: (11) 3285-2458