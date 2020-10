Cartunista Edra e os Seus Rabiscos Confinados

Atividade artística durante isolamento social vai de transformar em exposição e uma série de 4 livros

Logo no início do isolamento social imposto pela pandemia, o cartunista Edra também recorreu aos livros, músicas e filmes como algumas das atividades para preencher o tempo ocioso. Porém foi na própria habilidade de desenhar que ele encontrou a melhor fórmula para enfrentar os obstáculos e todo transtorno emocional da inatividade que se estendeu por um longo período de angústia, temor e incertezas.

Certa noite na sala de sua casa, Edra pegou uma caneta esferográfica e começou, do nada, a rabiscar nos papéis que estavam ao seu alcance, sem a menor ideia do que ia ser produzido. Foram mais de 350 desenhos que na medida que iam surgindo, ele postava nas redes sociais. De uma forma totalmente diferente do universo dos cartuns, charges, caricaturas e quadrinhos, exercida por nos seus 40 anos de profissão completados em janeiro deste ano.

Surpreendido com o resultado inusitado, Edra resolveu publicar um livro e, pela importância do registro do momento, o artista resolveu convidar amigos dos mais variados segmentos profissionais para compor o livro com seus textos e serem protagonistas deste momento marcante em que vive a humanidade, com os seus depoimentos e revelações de que maneira enfrentaram e ou reagiram diante da adversidade e o impacto causados pelo Covid-19.

Denominada “Rabiscos Confinados”, a obra será lançada em quatro volumes. O projeto visa um lançamento na abertura de uma exposição em data e local a serem definidos tão logo as restrições sejam abreviadas.

A partir da próxima semana o leitor do Diário de Caratinga poderá acompanhar a série dos 120 desenhos e os textos dos participantes que farão parte das obras.

LISTA DOS 120 PARTICIPANTES:

Afrânio Vieira Coimbra Neto / Águida Pereira Almeida / Alberto Bodan / Aldo Lugão /Alim Rocha / Amanda Quintão /Américo Galvão / Ana Maria dos Anjos / Ana Paula Sá / Anderson Fábio Nogueira Alves / André José Penna /Andreise Abreu /Antônio Soares Castor / Anya Lúcia Leitão Kruger /Arlete Campos / Arnaldo Melo / Beatriz Mussi Grigorevski / César Augusto Tavares / César Augusto Torres / Charles Faria / Cinthya Calili / Claudete Coutinho /Clausiano Peixoto / Cristina Fior d´Alba Laghi / Cristina Lugão Porcaro / Daniel Dornelas / Davidson Fortunato / Dênis Gutemberg / Diego Oliveira / Dimas Sousa /Dora Bomfim / Dora Frois / Duílho Laviola / Edson Horta Alves / Eliete Pereira / Eliza L. C. Ávila / Elvira Soares / Elzi Russo Amorim / Eneide Caetano / Eugênio Maria Gomes / Flávio Chaves / Gabriel Freitas Júnior / Geraldo Magela da Silva Araújo / Geraldo Neves dos Reis /Geraldo Rodrigues de Carvalho / Gilson do Val Andrade / Giuliane Quintino Teixeira / Glauco Gomes de Arantes/ Gleidson Forte / Harlem Santiago Tristão / Helson Jorge / Henrique Arreguy Hachmann D’Agostini / Hérisder Matias /Humberto Luiz Salustiano Costa / Humberto Luiz Salustiano Costa Júnior / Ícaro Freitas /Jair Duarte Pêgo /Joana D’arc Rodrigues /João Paulo da Silveira Ramos /Johanny Claudy /Joaquim Araújo Ramos / José Aylton de Mattos / José Carlos de Souza / José Geraldo Batista / José Maria Carvalho / Josiane Sodré / Julimara de Cássia Ferreira Pessine / Júnior Martins / Leninha Lima Alves / Ligia Maria dos Reis Mattos / Lucas Ribeiro Moreira /Luciana Carli / Luiz Fernando Rocha Pena / Lurdinha do Val / Luzimar Nunes / Márcia Roseira Bichara / Magalice Assis / Marco Antônio Marcelino dos Reis / Marcos Leonardo Condé / Margareth Maciel /Maria do Carmo Arreguy / Maria Emília Ribeiro / Maria Helena de Assis Costa /Marilene Godinho / Marina Jacob / Marlise Silveira / Maysa Salgado de Faria /Miguel Ângelo Nunes Bonifácio / Moacir Ramos Nogueira / Natália Rocha / Noé Neto / Nohemy Peixoto / Paulo César Campos / Paulo Celeste Júnior / Pedro Batista / Pedro Vieira e Cleusa Maria / Rafael Lima / Regina Márcia / Rejane Nascimento / Renato Gomes da Silva / Ridley Vasconcelos / Rita de Cássia Barbosa / Rita de Cássia Rodrigues / Rodrigo Manova / Rogério Silva / Rudi Augusto Kruger / Samuel Cevidanes / Sandra Rodrigues / Sebastião Geraldo de Araújo / Sebastian Lúcio / Sílvio Henrique Pagy / Simone Aparecida de Souza Capperuci / Simone Costa / Síntia do Carmo / Stela Oliveira / Thiago Caldeira / Tyrone Quintela Júnior / Verônica Moreira /Vinícius Felício / Wagner Martins