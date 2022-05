Cartório Eleitoral registrou 2.082 atendimentos em quatro dias

CARATINGA– Ao encerrar o cadastro eleitoral para as Eleições 2022, o Cartório de Caratinga registrou o total de 2.082 atendimentos entre os dias 1° e 4 de maio. O período marcou a reta final emissão do título de eleitor, transferência ou regularização de pendências antes do fechamento do cadastro eleitoral de 2022.

Além do requerimento da primeira via do título de eleitor (alistamento), o publicou também buscou os serviços de mudança de domicílio eleitoral, alteração de dados pessoais e local de votação para eleitores com mobilidade reduzida, além da revisão para regularização da inscrição cancelada de forma presencial ou online, através do Título Net.

Conforme dados apresentados pela Justiça Eleitoral, o número de atendimentos registrados somente na 72ª zona eleitoral, que contempla os municípios de Caratinga (parte), Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Pingo- d’Água e Vargem Alegre foram 341 de forma presencial e 747 pelo Título Net.

Já se tratando da 71ª zona eleitoral que também conta com parte dos eleitores de Caratinga, bem como Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Ubaporanga foram 380 atendimentos de forma presencial e 614 de forma online.

A Justiça Eleitoral de Caratinga ainda não tem os dados a respeito do número de novos eleitores de 16 a 18 anos.