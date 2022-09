Cartório Eleitoral prepara urnas para distribuição

CARATINGA- O Cartório Eleitoral segue com os preparativos das urnas para as eleições 2022. Na manhã de ontem, foi realizada a conferência visual dos dados da tela das urnas.

O chefe de cartório Arilson Oliveira explica o procedimento que foi realizado nesta segunda-feira (27). “Hoje estamos fazendo a conferência das 220 urnas que serão distribuídas para os nossos municípios para votação no dia 2 de outubro. Estamos desde às 8h, onde todas as urnas que receberam carga nos dias 17 e 18 de setembro foram lacradas e estamos agora ligando cada uma delas para fazer a conferência dos dados, para certificar de que a data está correta, bem como o horário, os dados de seção, município e o resumo da correspondência, que é um código gerado para cada urna no dia da carga”.

A 72ª zona eleitoral iniciará a distribuição das urnas na próxima quinta-feira (29) e concluirá no dia 30. “Os presidentes da zona urbana de Caratinga já podem vir pegar as suas urnas nos dias 29 e 30, das 8h às 19h, aqui no Cartório Eleitoral”, explica.

Arilson enfatiza o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral em preparação às eleições. “Temos todo um cronograma, uma organização, para que o eleitor no dia 2 de outubro encontre a urna eletrônica em perfeito estado de funcionamento, a seção eleitoral devidamente organizada com todo material necessário, para que ele exerça de forma plena o seu voto”.

Outra questão destacada por Arilson é o importante papel desempenhado pelos mesários que conduzem os trabalhos dentro de cada seção. “Um trabalho vital para o dia da eleição, uma vez que sem a dedicação dos mesários, seria impossível a realização das eleições. O mesário é peça fundamental na realização de cada eleição que acontece de dois em dois anos”.