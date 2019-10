Cartório eleitoral faz plantão amanhã

Atendimento para fomentar a biometria ocorrerá de 8h às 14h

CARATINGA- Neste final de semana (5 e 6 de outubro), diversos locais de atendimento da Justiça Eleitoral estarão abertos no estado para prestação de serviços ao eleitor, incluindo o recadastramento biométrico. A maioria dos locais funciona apenas no sábado (5), como é o caso do Cartório Eleitoral de Caratinga, que funcionará de 8h às 14h.

Os eleitores podem utilizar o plantão para fazer a biometria antes do final do prazo, que varia entre 10 de outubro de 2019 e fevereiro de 2020. No caso dos municípios de Entre Folhas, Pingo D’Água e Santa Rita de Minas, que o prazo se encerra na próxima quinta-feira (10), a intenção é alavancar os números que ainda estão distantes de completar 100% do eleitorado biometrizado.

Até a manhã de ontem, 6.641 eleitores do total de 5.719 do município de Entre Folhas já haviam realizado a biometria, ou seja, 63,66%. Já Pingo D’Água ainda não alcançou nem a metade do seu eleitorado: do total de 4.122 eleitores, somente 1.927 pessoas já compareceram ao processo de biometria e o município recebe hoje o ônibus TRE Aqui, na tentativa de alcançar mais o público. Santa Rita de Minas apresenta o melhor índice, pois quase 70% do total de 5.913 eleitores já estão biometrizados.

Os atendimentos podem ser por ordem de chegada ou agendados, de acordo com cada município. O agendamento pode ser feito no site do TRE-MG ou pelo Disque-Eleitor (148)

ATENDIMENTO

Para fazer o recadastramento biométrico, os eleitores devem apresentar documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira e comprovante de endereço. São aceitos como documento a carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento. Não são aceitos o novo passaporte e a carteira de habilitação, sendo que este último documento só não vale para quem nunca se alistou. Homens que vão fazer o alistamento eleitoral devem apresentar também comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).

Município Eleitorado total Eleitorado biometrizado % biometrizado Prazo final Bom Jesus do Galho 11.811 3.661 31% 21/02/2020 Caratinga 61.721 28.355 45,94% 21/02/2020 Entre Folhas 5.719 3.641 63,66% 10/10/2019 Imbé de Minas 5.822 2.223 38,18% 17/12/2019 Piedade de Caratinga 7.301 4.148 56,81% 17/12/2019 Pingo D’água 4.122 1.927 46,75% 10/10/2019 Ubaporanga 9.947 4.119 41,41% 21/02/2020 Vargem Alegre 6.230 2.177 34,94% 17/12/2019 Santa Bárbara do Leste 7.138 3.867 54,17% 21/02/2020 Santa Rita de Minas 5.913 4.106 69,44% 10/10/2019