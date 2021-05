CARATINGA – Proporcionar esperança, amor, amparo e carinho em um momento de vulnerabilidade, através de cartas, é o objetivo do projeto “Cartas de esperança: o alento entre linhas”.

Na noite desta última segunda-feira (24), a vereadora Giuliane Quintino usou a tribuna para falar desse trabalho desenvolvido por pelas alunas do 5º período de Medicina da Unec, Carolina de Oliveira Bastos, Isabelle Coelho Sampaio, Maria Carolina Rodrigues, Sara Cristina Barbosa, Sofia Rodrigues de Oliveira Paiva e Victória Marques, que tem como orientadores a médica Mônica Isaura Corrêa e o psicólogo Davi Silva Braganti.

O projeto consiste na entrega e leitura de cartas escritas pela população a pacientes hospitalizados no Hospital Irmã Denise (CASU), para promover um alento durante o período de internação, auxiliar no tratamento abrangendo a saúde mental e espiritual, visando o bem estar holístico. Além disso, proporcionar esperança, amor, amparo e carinho em um momento de vulnerabilidade.

Para explicar o projeto, a aluna Sofia Rodrigues, 23 anos, participou do programa Diário do Legislativo nesta terça-feira (25).

Como surgiu a ideia de fazer esse projeto?

O projeto surgiu no coração da Maria Carolina, ela chegou pra gente pera tirar do papel o projeto e a gente topou de cara.

É uma coisa que a população precisa em um momento tão difícil de pandemia, ficar internado sem um telefone, sem nenhum contato com a família deve ser muito doloroso, então veio em um momento muito bom.

A criação do “Cartas de Esperança” foi em virtude da pandemia?

Esse projeto seria criado mesmo se não houvesse a pandemia, porque é uma coisa que todo mundo precisa, não só nesse momento, se eu pudesse levaria para o resto da vida, pois todos que estão internados precisam disso. Não foi em virtude a pandemia, mas foi um bônus a pandemia.

Como funciona o projeto?

Nosso projeto consiste em escrita de cartas. Nosso objetivo é levar alento às pessoas internadas. Quem quiser pode entrar em contato com a gente, se cadastrar e escrever regularmente para alguém. Porém que não quiser se cadastrar, pode escrever quantas vezes quiser, uma, duas, três… E mandar em nosso e-mail ou nos pontos de coleta. Quem é cadastrado a gente entra em contato com a frequência que ele desejar. Se a pessoa quiser escrever carta semanalmente, a gente entra em contato com ela, a partir do cadastro que é feito, e a gente pedirá, levar alguma informação para tocar mesmo a pessoa, para deixar no coração dela o desejo de escrever a carta. E para não quiser se cadastrar tem o e-mail e os pontos de coleta. Tem que ser uma coisa, pura, nada forçada, do jeito que tocar no coração. Às vezes a gente acorda de madrugada com vontade de escrever, vai lá escreve uma carta e deixa em algum lugar pra gente, que a gente leva para as pessoas que estão internadas.

Quem pode escrever as cartas?

Essas cartas são escritas por qualquer pessoa da população. Tem uma coisa que a gente fala muito na faculdade, que é bem estar holístico. Então esse é o nosso objetivo, não só o bem estar que o medicamento traz, mas o bem estar da pessoa com um todo, o bem estar emocional da pessoa. Então qualquer um pode escrever. Pode ser alguém da família, mas não temos como direcionar para a pessoa da família. Tem um parente seu internado um amigo, escreva, mas não escreva especificamente para ele, mas escreva pensando que tem alguém passando pelo mesmo que ele, e que alguém precisa do mesmo carinho e atenção que ele.

O conteúdo dessas cartas é analisado antes de chegar aos destinatários?

Sim. As cartas que são recebidas por e-mail são todas passadas a limpo. A gente não imprime e entrega, e quando a gente pega nos pontos de coleta, a gente faz uma triagem, leva para o pessoal do curso de psicologia. No Casu quem faz a entrega das cartas são os alunos da psicologia, porque são mais capacitados que a gente nesse sentido, eles tem essa oportunidade também de ter esse contato com o paciente, é melhor, é um ganho para eles. Então lá também eles fazem outra triagem na hora de entregar, para não entregar uma carta escrita por uma mulher, para um homem, por exemplo, isso não acontece. E geralmente a gente escreve do lado de fora da carta para um amigo ou amiga. A gente tem recebido muitas cartas de crianças, a coisa mais fofa, então quem quiser pode escrever, a gente coloca dentro de um envelope personalizado, com nosso carimbo, nosso selo, e a nossa mensagem do lado de fora para terem um controle lá no Casu.

Vocês recebem muitas cartas?

A gente recebeu muita carta já, a gente tem um tanto bom de pessoas cadastradas, e as pessoas estão chegando a nossas redes sociais e agradecendo as cartas que receberam enquanto estavam internadas. Estamos tendo um resultado muito bom, e o pessoal está gostando.

Agora começa a segunda fase do projeto onde os profissionais de saúde e funcionários do Casu receberão as cartas. Por que essa inovação?

Durante a onda roxa, a gente teve uma diminuição na entrega de cartas, porque quem entrega são os alunos da psicologia, e nesse período a gente não teve prática. Então, apesar das pessoas não entregarem, a gente conseguiu guardar uma quantidade boa de cartas. Devido ao sucesso do projeto resolvemos começar uma nova etapa, e agora a gente vai tentar mandar carta para todos os trabalhadores do Casu, médicos, enfermeiros, porteiros e pessoal da limpeza. A gente vai recolher cartas de grupos, a gente tem uma relação de funcionários e vão recolher as cartas para cada um. Isso é feito com pessoas cadastradas, aí a gente tem maior controle de quantas a gente pede, de quantas a gente está recebendo. Mas quem quiser mandar também nos pontos de coleta, a gente receberá do mesmo jeito e separar na hora de fazer a triagem.

Os profissionais de saúde estão extremamente desgastados, pois estão na linha de frente contra o covid-19 desde o começo da pandemia, então uma mensagem de alento é muito importante.

Nossa vontade da nova etapa do projeto surgiu vendo os olhos de cansaço dos nossos orientadores. A gente conseguia fazer reuniões somente entre salas de troca dentro da faculdade, dentro do Casu. Foi vendo esta exaustão deles, que a gente teve ideia de levar um pouco de alento para eles também.

Como a população pode participar e para onde as cartas devem ser enviadas?

A nossa base do projeto é a população, a gente não tem como fazer o projeto sem a ajuda da população, porque são essas pessoas que escrevem, a gente só é uma ponte que leva até os doentes, até quem precisa, essas cartas. Quem sentir esse desejo no coração pode entrar em contato pelo WhatsApp (33) 9128-0278, ou pelo Instagram @cartasdeesperancactga ou deixar as cartas nos pontos de coleta, que é na escola estadual Menino Jesus de Praga ou no supermercado do Irmão.