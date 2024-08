Carros antigos movimentam domingo em Caratinga

CARATINGA- A união entre carros antigos e Rock’n’ Rol foi sucesso em Caratinga, no domingo (4). O bate-papo dos Amigos dos Antigos reuniu grande público no Bairro Santa Zita. Além de apresentações musicais e a oportunidade de fazer fotografias juntos aos veículos antigos, o público também contribuiu com a campanha de arrecadação de alimentos para instituições locais.

O músico Nathan Vieira, que se apresentou no local, destaca como foi participar do evento. “É sempre muito legal, você vê que é um ambiente familiar, criançada, podendo participar. É bacana ver os carros, estar junto, conversar, comer um churrasco, enfim. Mas, o que eu fico mais motivado, assim, é por essa questão de poder ajudar as pessoas. O kit de alimento que a galera está trazendo vai ajudar muita gente. Então, isso é muito bacana, poder ajudar. E eu contribuo também com um pouquinho do som. Tocar música boa pra turma é sempre bem legal”.

O organizador Carlos Tavares destaca que a intenção é superar os resultados da última edição, considerando a grande presença do público e a adesão às doações. “São veículos da nossa região e também mais distantes, pessoal de Valadares, Ipatinga, Manhuaçu, vindo nos prestigiar aqui. Quando a gente lembra dos nossos pais tendo uma Brasília, um Fusca, uma Variante… E a gente lembra dos nossos avós. A gente andou naqueles carros quando a gente era pequeno. Tentamos resgatar essa memória de lá de trás, dos nossos pais”.

Conforme Tavares, são muitas histórias envolvendo as relíquias e essa paixão pelos carros antigos. “Por exemplo, temos amigos aqui, que o carro que ele possui hoje, por exemplo, foi do avô dele, que se perdeu vendendo pra um, pra outro. Ele conseguiu resgatar o veículo e está com ele. Não tem preço, não vende pra ninguém mais. Ele vai ficar pro resto da vida na família. A minha esposa, quando era bem pequena, o pai dela tinha um Opala, que ele fazia as viagens dele naquela época e não cabia todas as pessoas. Ela ficava ali no coxim, na frente ali do veículo. Aquela memória bacana daquele Opala. A gente foi lá e resgatou um Opala da mesma cor do carro do pai dela, já coloquei o carro no nome dela, falei, não me deixa vender, o carro é seu. Ela se emocionou com aquilo, porque realmente ela lembra da história. Tenho carros antigos porque lembro da história do meu pai nos carregando naquele carro. E aí a gente tenta resgatar e preservar”.

O organizador enfatiza que o objetivo do encontro é a união. “Porque nós somos amigos dos antigos, é um grupo que se uniu familiarmente falando. A gente faz viagens nos carros antigos, já fizemos três viagens pra Guarapari. Tudo vai de carro antigo, leva a família. A gente já foi em Raposo três vezes também, Ouro Preto, Prado, Aparecida, tudo de carro antigo. E quando a gente se reúne é pra se divertir e lembrar das memórias. Tentar resgatar essas crianças hoje pra fazer com que elas lembrem disso e continuem essa história”.

Brás Júnior mostrou orgulhoso sua Kombi Corujinha 74, 95% original. “É um carro bem íntegro. Isso é sonho de criança. Quando eu era molequinho, tinha um vizinho que tinha uma Kombi dessa e eu era fascinado. As coisas fluíram e fiquei mais velho, amadureceu a ideia, falei, vou adquirir a Kombi. Consegui adquirir. Você tem que ter bastante zelo e requer um pouco de tempo, tempo e dinheiro. Porque gasta muito”, finaliza.