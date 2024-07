CARATINGA– Carros antigos e Rock’n’ Roll. No dia 4 de agosto, a partir das 9h, em um evento que vai se estender até o período da tarde, Caratinga vai sediar o “3° Bate-papo com os Amigos dos Antigos”. A festa acontecerá na Rua Doutor João Valadares, Bairro Santa Zita, em frente ao Santuário.

De acordo com o organizador Carlos Tavares, a ideia é realizar uma exposição de veículos antigos e uma grande confraternização. “Tanto do nosso grupo como de pessoas que têm o seu veículo antigo, mesmo que não faça parte do grupo, de pessoas que têm veículos antigos da nossa região aqui, em volta, de onde quiser vir para participar. Durante o evento vai ter pula-pula para as crianças, pipoca, algodão doce, a barraca da igreja aqui, dentro do Santuário, que vai vender alimentos, bebidas diversas”.

No ano de 2023, em torno de 200 veículos e 10 mil pessoas passaram pelo local ao longo do dia. Para essa edição, a expectativa é ainda maior também em arrecadação de alimentos, já que a entrada é franca, mas, há uma campanha de arrecadação de donativos. “Esse ano a gente espera ter muito mais. A gente arrecadou aí com esse evento em torno de quase duas toneladas de alimentos que foram doadas pra instituições de caridade de Caratinga. O nosso grupo não tem fins lucrativos, apenas objetivo de fazer o evento e com isso arrecadar alimentos para as instituições. Então, teve uma sobra de dinheiro, acho que mais ou menos aproximadamente uns R$ 1.300 reais que foram doados para o Núcleo de Câncer de Caratinga também. Pedimos que os participantes tragam novamente um quilo de alimento não perecível, que será entregue a uma instituição de caridade”.

Carlos Tavares enfatiza que o evento é um encontro de gerações. “A gente até fala que cada veículo tem a sua história. Muitas vezes a gente adquire um veículo que a gente não sabe a história dele. Mas, tenho amigo no grupo aqui que resgatou um veículo que foi do bisavô dele, que foi do avô, depois foi vendido, ele foi lá e conseguiu comprar o veículo de volta, agora não tem preço, ele não tira o veículo da família mais”.

Silas Pimentel, que também atua na organização, frisa que a festa será animada ao som da banda Uncle’s Band. “Vai ser um domingo especial para toda a família. Como o Tavares já disse, vai ter área kids pra criançada, algodão doce e pipoca. E vai ter um show ao vivo com a Uncle’s Band, que é a banda de rock clássico aqui de Caratinga. Eu acho que é o estilo musical que mais combina com o carro antigo, o Rock’n’ Roll”.