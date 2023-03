Carro roubado em Inhapim é recuperado em Caratinga

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu recuperar um veículo Gol, que havia sido roubado em Inhapim. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (27/2).

De acordo com o sargento Cruz, o carro foi encontrado no bairro Doutor Eduardo, em Caratinga. Durante diligências os militares receberam informações que havia um veículo abandonado na rua Antônio Boaventura de Carvalho, com as mesmas características do roubado em Inhapim.

De posse das informações equipes do Grupamento de Policiamento Motorizado Ostensivo Rápido (Gepmor) e do Tático Móvel estiveram no local e encontram o carro, que foi removido ao pátio credenciado e depois será devolvido ao proprietário.