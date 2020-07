Carro roda na pista, bate em carreta e fica totalmente destruído

Ocupantes do veículo ficaram ferido

CARATINGA – Quem passou pelo local do acidente no final da noite desta sexta-feira (24), e viu um carro praticamente só pela metade, preso à lateral de um carreta pelas latarias contorcidas, não acreditava que alguém pudesse ter sobrevivido. Mas os jovens Jean Carlos Correia de Souza, 18 anos, e Marcus Vinicius de Oliveira, 19, conseguiram sair do acidente apenas com alguns ferimentos. O acidente aconteceu na BR- 116, próximo a “Gruta da Santinha”, entre Caratinga e Ubaporanga.

Joseval dos Santos Rocha, motorista da carreta, contou que seguia de Simões Filho (BA) para São Paulo, e quando passava próximo a ” Gruta da Santinha”, o veículo Corsa, que seguia sentido Ubaporanga, rodou na pista e atingiu violentamente a carreta.

O Grupamento de Resgate de Ubaporanga esteve no local do acidente e já encontrou os dois ocupantes do carro fora dele. Depois chegou o Corpo de Bombeiro Militar, que fez o socorro de Jean, que sofreu apenas com escoriações, e de Marcos, este apresentava suspeita de fratura nas duas pernas.

Os dois foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O motorista da carreta não ficou ferido.