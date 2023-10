Carro perde o controle em rua no bairro Ipiranga e por pouco não cai do outro lado, em Teófilo Otoni

Um carro perdeu o controle e desceu desgovernado uma via no bairro Ipiranga, segunda informado por uma mulher, o automóvel só parou no muro da rua Gustavo Bamberg, em Teófilo Otoni.

O acidente aconteceu após as 9h desta quarta-feira (04). Segundo informações ninguém se feriu gravemente. “Mas por pouco o carro não caiu do outro lado. Aí poderia ser pior”, disse a mulher.

O veículo ainda se encontra enganchado no local até o fechamento desta matéria, por volta das 9h40. Não se sabe o motivo do incidente.

Notícia em atualização.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni