Carro oficial do prefeito de Imbé de Minas pega fogo

Segundo nota divulgada pela PC de Caratinga, há elementos de “prática de um ato criminoso com motivação ainda não definida”. Ninguém ficou ferido

IMBÉ DE MINAS – O carro oficial usado pelo prefeito de Imbé de Minas, João Batista da Cruz, pegou fogo na madrugada desta terça-feira (26). O veículo estava sem passageiros no momento do incêndio. A Polícia Civil de Caratinga abriu processo para investigar a causa do incidente.

O automóvel foi periciado e a perita vê indícios de ato criminoso. “Os elementos informativos preliminares coletados indicam a prática de um ato criminoso com motivação ainda não definida”, afirma a nota oficial divulgada. Leia o boletim na íntegra no final da matéria.

No local do incêndio, foram encontrados um frasco parcialmente queimado devido a uma substância inflamável e restos de tecido. Os materiais foram coletados para análise.

O veículo modelo Ônix Plus estava estacionado à porta da residência de Batista, localizada na periferia de Imbé de Minas. O prefeito chegou em casa por volta de meia-noite, após ida ao velório de um amigo. Segundo relatos de vizinhos, o incêndio começou por volta de 1h10 desta terça-feira. Um estrondo muito alto, similar à de um trovão, foi ouvido, conforme relatos. Uma vizinha avistou o fogo e avisou, aos gritos, aos demais moradores.

De acordo com os depoimentos, o fogo se alastrou muito rápido. As chamas consumiram parte significativa do para-choque e do capô. Com auxílio de mangueiras e extintores, os vizinhos contiveram o incêndio.

Por meio das redes sociais, Batista fez um pronunciamento oficial. “Quero agradecer aos vizinhos que nos ajudaram a conter o fogo. Quero agradecer também ao sargento Francisco Lopes e ao tenente Artur pelo apoio. A todos que que vieram prestar solidariedade, muito obrigado”, afirmou.

Segundo relatos de vizinhos, não foram ouvidos barulhos de veículos na rua antes do incêndio. Outros carros também estavam estacionados do lado de fora das residências. Como a garagem da casa do Prefeito está em reformas, o automóvel oficial pernoitava na via pública.

Não há câmeras de vigilância perto da residência do Prefeito. Os dispositivos de segurança mais próximos estão instalados há vários metros de distância, em casa de moradores e em um ponto comercial. A Polícia Militar de Imbé de Minas irá vistoriar as imagens, com apoio da Polícia Civil.

O incidente assusta os habitantes de Imbé de Minas por ser o terceiro veículo em chamas em dois dias na cidade. Uma moto e um carro também pegaram fogo, no domingo (24). Não há ligação entre os incêndios, pelo menos nesse instante.

Nota da PCMG

A PCMG, por meio da Delegacia de Caratinga, informa que foi acionada na manhã de hoje (26/07/2022) para comparecer na cidade de Imbé de Minas, pois um veículo oficial da prefeitura local teria sido incendiado durante a madrugada. Foi instaurado um procedimento investigativo para apurar as circunstâncias do fato.

A perita criminal Hayssa Dadamos, que compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe, informou que foram realizados os exames pertinentes a fim de determinar o foco inicial do incêndio, bem como sua causa. No local, em meio ao material carbonizado, foi encontrado um frasco parcialmente queimado de substância inflamável, bem como fragmentos de tecido, os quais foram coletados para eventuais exames complementares. Os elementos informativos preliminares coletados indicam a prática de um ato criminoso com motivação ainda não definida.