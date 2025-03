Carro é roubado em Vargem Alegre

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Destacamento de Vargem Alegre, foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo de veículo, na tarde desse último domingo(30).

A vítima, uma mulher de 40 anos, relatou aos militares que estava a caminho da casa de uma amiga quando, ao chegar à porta da residência, foi abordada por um indivíduo armado com um revólver. O infrator apontou a arma para a vítima, ordenou que ela descesse rapidamente do carro e olhasse para baixo. Em seguida, ele entrou no veículo, um Onix de cor branca, e fugiu. Um segundo autor aguardava próximo, montado em uma motocicleta, dando apoio à ação criminosa.

Diante das informações, a Polícia Militar iniciou diligências e buscou imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos e o trajeto percorrido. Durante as diligências, foi possível identificar a motocicleta utilizada no crime.

Uma equipe do Destacamento de Pingo D’água localizou a moto abandonada na via de acesso ao distrito de Quartel do Sacramento, em direção a Pingo D’água. Ao verificar os sistemas informatizados, os militares constataram que a motocicleta estava com uma placa de identificação divergente do modelo do veículo. Por meio da numeração do chassi, foi confirmado que a moto possuía queixa de furto registrada na cidade de Ipatinga no dia 06/03/2025. A moto foi removia para o pátio da empresa credenciada.

Os suspeitos do roubo foram identificados, e a Polícia Militar segue em rastreamento para localizá-los e efetuar as prisões.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população na segurança pública. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181 ou pelo telefone de emergência 190, contribuindo para a prevenção de crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubos.