Cinco pessoas estavam no veículo

CARANGOLA – Na manhã desta terça-feira (17), um Fiat Uno caiu de uma ponte na zona rural de Carangola. Cinco pessoas estavam no veículo, sendo três adultos e duas crianças.

A queda foi de, aproximadamente, 20 metros no leito do rio. Moradores das proximidades e pessoas que passavam pelo local ajudara a prestar os primeiros socorros e não houve feridos.

Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local.

Informações e fotos: Acontece Carangola e Região