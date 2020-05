Carro desgovernado cai em residência no bairro Santo Antônio

CARATINGA – Uma família levou um grande susto por volta das 21h na noite desta última terça-feira (5). O carro em que eles estavam perdeu o freio quando descia a rua Tiradentes, no bairro Santo Antônio.

Os bombeiros militares estiveram no local para fazer o resgate das vítimas, mas quando chegaram todas já estavam fora do veículo. Uma criança precisou ser conduzida ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora com suspeita de traumatismo craniano leve. Os outros quatro integrantes da família não ficaram feridos. O carro foi retirado por um guincho. Em relação à residência, ela não foi muito danificada.